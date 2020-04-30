Ярославль, , 10:51 — REGNUM В Ярославской области выявлено еще 23 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России. Всего в Ярославской области за все время распространения коронавируса инфицировано 506 человек. За минувший сутки заразилось 23 ярославца.

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Всего по данным федерального оперштаба в России за последние сутки подтверждено 7 099 случаев коронавирусной инфекции, в том числе без клинических проявлений — 2829. За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 1 333 человека, зафиксирован 101 летальный случай.

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