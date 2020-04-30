Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM В Петербурге водитель иномарки пробил ограждение, установленное на участке Кольцевой автомобильной дороги, столкнулся с дорожной техникой и погиб. В результате ДТП на участке КАД в оба направления образовалась многокилометровая пробка. Об этом 30 апреля сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Смертельное ДТП на КАД Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / https://vk.com/spb_today

По предварительной информации около 08:03 мск в четверг, 30 апреля, на 115 км внешнего кольца КАД во Всеволожском районе Ленинградской области. Водитель «Пежо 206», двигаясь со стороны проспекта Культуры по направлению проспекта Энгельса, совершил наезд на водоналивное ограждение, после чего опрокинулся.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Пежо 206» погиб. По данному факту проводится проверка», — сообщает ведомство.

В свою очередь пресс-служба Упрдор «Северо-Запад» в чье ведение относится КАД уточняет, что после того, как водитель иномарки пробил водоналивные дорожные ограждения он въехал в зону производства работ по реконструкции участка дороги, после чего совершил столкновение с сигнальным прицепом прикрытия и перевернулся.

«Движение на участке КАД затруднено (в районе места ДТП транспорт движется по одной полосе в каждом направлении, ведутся следственные мероприятия), образовался автомобильный затор в оба направления», — уточняют в управлении.

Кроме того, в Упрдор «Северо-Запад» отмечают, что все работы по реконструкции КАД производятся в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы, смонтирована световая сигнализация.

«Информация о вводимых ограничениях выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД», — подытожили в пресс-службе.