Соледар, ДНР, , 10:32 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 122 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 30 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 15 снарядов калибра 122 мм, две мины калибра 120 мм, 11 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Ясное, Александровка, Докучаевск, Еленовка, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов обесточен посёлок Ясное, повреждён один дом, повреждены три строения в посёлке Старомихайловка. По предварительным данным, жертв нет.

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Напомним, применение артиллерии калибра более 100 мм запрещено Минскими соглашениями.