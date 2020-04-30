Нью-Йорк, США, , 10:12 — REGNUM Десятки человеческих тел обнаружены в четырёх грузовиках возле одного из похоронных бюро в американском Нью-Йорке. В инциденте разбираются правоохранители, передаёт 30 апреля CNN.

О грузовиках, из которых сочится жидкость, сообщили жители района Бруклин. Автомобили стояли возле похоронного бюро Эндрю Клекли. Источники в правоохранительных органах отмечают, что тела, ожидающие кремации, погрузили в грузовики после переполнения помещений.

Система охлаждения не работала по меньшей мере в одном грузовике. В самом бюро ситуацию не стали комментировать, однако источник телеканала отметил, что организация делала всё возможное в условиях эпидемии коронавируса.

Город располагает морозильными машинами на случай переполнения похоронных бюро. Одну из них направили в Бруклин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке по данным университета Джона Хопкинса зарегистрировано более 18 тыс. умерших с выявленным коронавирусом нового типа.

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