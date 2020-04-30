с. Копорье, , 10:29 — REGNUM Следователи СКР по Ленинградской области вместе с полицией начали поиски вандалов, которые незаконными археологическими раскопками повредили могилы XVI века. Предполагается, что в них могли быть погребены строители древней крепости Копорье. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области.

Могильный крест XVI века в деревне Климотино Копорского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области Фото: пресс-служба СК Ленобласти

Поводом для проверки стало заявление местного исследователя старинных каменных крестов, который заявил о том, что на территории кладбища в деревне Климотино Копорского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области, расположено более 80 старинных каменных крестов с захоронениями.

«По мнению специалиста, объекты являются частью захоронений лиц из числа строителей, которые в XVI веке проводили реконструкцию Копорской крепости, а также членов их семей. Он полагает, что повреждения мест захоронений связано с незаконными археологическими раскопками», — отметили в региональном СК.

После чего, заместитель руководителя следственного управления провел совещание с сотрудниками органов внутренних дел, по результатам которого дано поручение о проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к незаконным археологическим раскопкам.

«В настоящее время по данному факту допрашиваются сотрудники администрации Копорского сельского поселения Ленинградской области», — пояснили в ведомстве.

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Напомним, 8 апреля 2020 года Сосновоборским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Причиной тому стало частичное обрушение арочного проема Приворотного комплекса Копорской крепости датируемой XIII веком.

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