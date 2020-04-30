Джакарта, , 10:06 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5 произошло в провинции Северный Сулавеси, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии подтвердили, что землетрясение произошло в четверг, 30 апреля, около 00:47 по местному времени в 66 километрах к северо-востоку от района Мелонгуан на глубине 21 км.

«Возникновение цунами не ожидается», — отметили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее наводнение, которое произошло в провинции Восточный Калимантан в Индонезии, подтопило четыре деревни.

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