Нерюнгри, Якутия, , 10:05 — REGNUM Прокуратура Нерюнгри в Якутии поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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В суде было установлено, что в октябре 2019 года мужчина без определённого места жительства некоторое время проживал в квартире пенсионера, который его пригласил. Бездомный помогал по хозяйству, но в один из дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с хозяином квартиры и нанёс ему три удара ножом.

«Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался спустя непродолжительное время. Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — пояснили в проуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в убийстве ребёнка 2018 года рождения обвиняется 41-летняя жительница Тверской области, будучи опекуном, она задушила девочку.