Еравнинский район, Бурятия, , 09:39 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки велись работы по тушению 13 лесных пожаров на общей площади почти 5,4 га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, пять из них удалось ликвидировать.

Огонь продолжает бушевать на территориях Еравнинского, Джидинского, Муйского и Баунтовского эвенкийского районов. С ним борются около четырехсот человек, задействовано 74 единицы техники.

«Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», 5 термоточки в Баунтовском эвенкийском и Окинском районах в зоне контроля», — отметили в агентстве.

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