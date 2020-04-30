Поронайск , Сахалинская область, , 09:56 — REGNUM Жители сахалинского Поронайска не могут пользоваться питьевой водопроводной водой — вместо воды из кранов в жилых домах течёт грязь.

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Как сообщило РИА Сахалин и Курилы, из кранов течёт густая почти черная жижа, напоминающая по цвету и консистенции какао.

В управляющей компании, в которую обратились жильцы, им ответили, что это нормально.

Люди же утверждают, что причиной стало подключение водопроводных сетей к соседней новостройке. Коммунальщики советуют подождать, пока вода стечет. Но пока у жителей ничего не получается — из кранов течет грязь вместо воды.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже не первый такой случай в Поронайске. Несколько лет назад после модернизации водовода, поронайцы оказались лишены возможности готовить пищу, мыться и стирать — вода из кранов текла очень грязная. Администрация города долго судилась с подрядчиками, но, как выяснилось, проблема так и не решена.