Гатчина, Ленинградская область, , 09:36 — REGNUM Под Санкт-Петербургом перевернулся грузовик-мусоровоз, из-за чего столкнулись двигавшиеся в попутном направлении легковые автомобили. В результате ДТП были повреждены 19 машин, один человек получил травмы средней степени тяжести. Об этом 30 апреля сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, ДТП произошло поздним вечером в среду, 29 апреля. Около 22:55 мск в Гатчинском районе Ленинградской области, на 34 км автодороги «Санкт-Петербург — Псков», по неустановленным причинам перевернулся КамАЗ с «пухто» с мусором. Автомобили, ехавшие в попутном направлении, из-за этого ДТП совершили множество столкновений между собой.

«Произошло около шести ДТП, в результате чего один человек с травмами средней степени тяжести госпитализирован. Всего в ДТП повреждения получили 19 автомобилей», — уточнили в ведомстве.

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