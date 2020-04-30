Афины , , 09:29 — REGNUM В Греции подтвердили факт крушения канадского вертолета CH-148 Cyclone у берегов страны. Об этом 30 апреля сообщает телекомпания ERT со ссылкой на источник.

Ранее в командовании войск НАТО заявили, что воздушное судно, на борту которого находились от трех до шести военных, пропало с радаров альянса.

«В настоящее время проводится поисково-спасательная операция», — отметил в комментарии телеканалу полковник Хаунита Чанг.

Напомним, ранее 29 апреля в ходе военно-морских учений стран НАТО была потеряна связь с канадским вертолетом. Версия о том, что воздушное судно потерпело крушение в Ионическом море теперь подтвердилась, о судьбе экипажа пока не сообщается.

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