Красноярск, , 09:01 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 32 лесных пожара, сообщили ИА REGNUM 30 апреля в региональном минлесхозе.

Очаги возгораний были зафиксированы в 22 районах края на площади 2,2 тыс. га. С огнём боролись свыше 580 человек. Применялось около 60 единиц техники. Доставку сил и средств к местам пожаров осуществляли 19 воздушных судов.

Пожары, по предварительным данным, возникли из-за неосторожного обращения с огнём и неконтролируемых палов сухой травы.

На утро 30 апреля в Красноярском крае действуют 11 лесных пожаров в семи районах на площади 1036 га. Три возгорания на площади 441 га локализованы. Их обещают ликвидировать в ближайшее время. Угрозы населённым пунктам нет, заверили в министерстве лесного хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае введён режим ЧС в лесах.

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