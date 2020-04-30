Владивосток, , 09:09 — REGNUM В Приморье за неделю 170 человек, из которых 51 ребёнок, пострадали от укуса клещей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Всего с начала года зафиксировано более 360 укусов клещами жителей Приморья. Специалисты рекомендуют воздержаться от посещения лесов, парков и кладбищ.

Пока случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано, но есть два случая заражения другими не менее опасными заболеваниями, передаваемыми кровососущими: болезнь Лайма и риккетсиоз.

«Серьёзно пострадали двое взрослых в Артема и в Пожарском районе. Оба находятся в больнице», — сказали в правительстве.

В крае продолжаются акарицидные обработки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае зарегистрировано 546 пострадавших от укусов клещей. За неделю за помощью к врачам обратились 274 человека.