Пемба, Мозамбик, , 08:52 — REGNUM Силы безопасности Мозамбика ликвидировали около 130 боевиков-исламистов за последние три недели. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра внутренних дел Мозамбика Амада Миквидейда.

Министр заявил, что богатая газом северная провинция Кабу-Дельгаду теперь находится под контролем правительства. Он добавил, что военные проведут дальнейшие операции, чтобы убедиться, что все базы джихадистов были уничтожены.

За последние три года боевики-исламисты, которых местные жители называют «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обезглавливали людей и сжигали деревни в северном Мозамбике.

В результате недавнего всплеска нападений по меньшей мере 900 мирных жителей были убиты. На прошлой неделе местные власти впервые объявили, что боевики являются частью группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).