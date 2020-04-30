Каа-Хемский район, Тува, 30 апреля 2020, 08:41 — REGNUM В Туве двое местных жителей 18 и 23 лет предстанут перед судом за вымогательство денег у школьника. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.
По данным следствия, 8 ноября 2019 года обвиняемые отвели малолетнего мальчика на задний двор школы в посёлке Каа-Хем и потребовали 5 тыс. рублей. При этом они несколько раз ударили школьника по телу. Испугавшись вымогателей, 12 ноября мальчик отдал им деньги, взяв их без спроса у матери.
«Для объективного расследования по уголовному делу проведены осмотры мест происшествия, проверки показаний на месте, допрошены свидетели, осуществлен сбор характеризующего обвиняемых материала», — отметили в СКР.
Отмечается, что следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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