Каа-Хемский район, Тува, , 08:41 — REGNUM В Туве двое местных жителей 18 и 23 лет предстанут перед судом за вымогательство денег у школьника. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, 8 ноября 2019 года обвиняемые отвели малолетнего мальчика на задний двор школы в посёлке Каа-Хем и потребовали 5 тыс. рублей. При этом они несколько раз ударили школьника по телу. Испугавшись вымогателей, 12 ноября мальчик отдал им деньги, взяв их без спроса у матери.

«Для объективного расследования по уголовному делу проведены осмотры мест происшествия, проверки показаний на месте, допрошены свидетели, осуществлен сбор характеризующего обвиняемых материала», — отметили в СКР.

Отмечается, что следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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