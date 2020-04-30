Кондинский район, Югра, , 08:35 — REGNUM В Югре подростка подозревают в краже силового кабеля с буровой вышки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что 16-летний юноша вместе с 19-летним сообщником в мае 2019 года похитили с территории Западно-Зимнего месторождения Кондинского района 210 метров медного силового кабеля, срезав его с недействующей буровой вышки. Затем кабель был ими продан. Ущерб, нанесённый одному из предприятий, составил 283 тыс. рублей.

В отношении 16-летнего юноши возбуждено уголовное дело по п."в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).