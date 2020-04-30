Тбилиси, , 08:37 — REGNUM В Грузии бывшего начальника патрульной полиции обвиняют в совершении насилия в отношении своей жены. Об этом 29 апреля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, обвиняемый 27 апреля в ночное время в пьяном состоянии бил супругу и угрожал ей огнестрельным оружием. Он также один раз выстрелил, считают следователи.

Мужчина был задержан на месте происшествия.

Проводятся экспертизы, допросы и другие следственные действия. 30 апреля в суде будет рассмотрено, какую меру пресечения избрать обвиняемому.