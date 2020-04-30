Сеул, , 08:28 — REGNUM 30 апреля в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,4 балла произошло в 7:13 по местному времени в 21 км к западу-северо-западу от уезда Хэнам провинции Чолла-Намдо.

Отмечается, что последнее землетрясение в данном регионе произошло 28 апреля. Эпицентр землетрясения 2,1 балла находился в 20 км к западу-северо-западу от уезда.

По данным метеорологов, в текущем году на Корейском полуострове произошло девятнадцать землетрясений, магнитуда которых была более 2.

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