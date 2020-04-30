Нур-Султан, , 08:14 — REGNUM Двое детей погибли в результате несчастных случаев в селах Мырзакент и Достык Мактааральского района Туркестанской области Казахстана, сообщили в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

29 апреля мальчик 2012 года рождения упал в канал «Достык» и утонул. Второй случай произошел в селе Мырзакент — ребенок 2018 года рождения остался без присмотра родителей. Он играл с розеткой и получил удар током.

Напомним, 14 апреля в Нур-Султане двое детей выпали из окон, один из них погиб. Трагедия произошла во время карантина.

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