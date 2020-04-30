Кош-Агачский район, Алтай, , 08:05 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело о халатности при предоставлении жилья для детей-сирот. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, нарушения были вскрыты в ходе прокурорской проверки.

По данным следствия, министерство регионального развития республики приобрело жилые помещения в райцентре Кош-Агачского района для 12 сирот. При этом чиновники «не заметили», что дома к тому моменту не были готовы к заселению и не соответствовали предъявляемым требованиям.

Таким образом, ненадлежащее исполнение чиновниками министерства своих обязанностей, по мнению следователей, привело к нарушению конституционных прав сирот. Расследование дела, направленное на установление всех обстоятельств происшествия, продолжается.

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