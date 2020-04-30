Красноярск, , 08:04 — REGNUM Последствия сильного ветра продолжают устранять в Красноярске, сообщили ИА REGNUM 30 апреля в мэрии города.

Последствия сильного ветра устраняют в Красноярске Пресс-служба администрации Красноярска

Бригады всех предприятий работали всю ночь. Крупных аварий и серьёзных происшествий в Красноярске не зафиксировано, заверили в мэрии. Однако ветер значительно добавил службам работы.

В настоящее время специалисты обесточивают оборванные провода, восстанавливают электроснабжение. Настраивается работа светофоров, приводятся в порядок дорожные знаки. С проезжей части и пешеходных дорожек убираются поваленные ветки, деревья, части рекламных конструкций и разрушенных ограждений.

По данным городских властей, в диспетчерскую службу 005 за ночь и утро поступило около 1600 звонков от красноярцев. По 125 адресам были зафиксированы повреждения. В основном из-за ветра пострадали линии электропередач. Зафиксировано 23 сообщения о поваленных и поврежденных деревьях, 21 — об искрящихся и оборванных проводах, порядка 20 — о повреждённых дорожных знаках и светофорных объектах. Также горожане продолжают сообщать о повреждённых остановках, рекламных конструкциях, кровлях и фасадах построек, строительных заборах.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Хакасии.

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