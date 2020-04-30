Нью-Йорк, США, , 07:57 — REGNUM Несколько грузовых автомобилей с десятки разлагающихся тел были найдены полицейскими недалеко от похоронного бюро в районе Бруклин американского города Нью-Йорк, 29 апреля сообщает издание The New York Times.

Сотрудники полиции прибыли на место после вызова. Жители окрестных домов начали жаловаться неприятный запах, исходящий от грузовиков. По данным издания, похоронное бюро поместило тела для хранения в автомобилях после поломки морозильной камеры. Полицейские начали расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля стало известно, что из-за переполнения моргов в городе Нью-Йорк было принято решение хоронить невостребованные останки в братских могилах на острове Харт.

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