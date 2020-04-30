Сулеймания, Ирак, 30 апреля 2020, 08:08 — REGNUM В иракской провинции Сулеймания, расположенной в Иракском Курдистане, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом 30 апреля сообщается в заявлении главного управления метеорологии и сейсмологии курдской автономии.
По предварительным данным, жертв природной стихии не зафиксировано, об ущербе, причиненном объектам инфраструктуры также пока не сообщается.
Напомним, в начале апреля 2020 года в провинции Сулеймания также произошло землетрясение сопоставимой силы. О погибших не сообщалось.
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