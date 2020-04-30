Иркутск, , 07:29 — REGNUM Число выявленных заражённых коронавирусной инфекцией в Иркутской области продолжает расти. Как сообщает оперативный штаб региона, по состоянию на утро 29 апреля круг инфицированных расширился до 129 человек.

Большая их часть размещена в стационарах (85 человек), 39 выздоровели, четверо погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 27 апреля общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 жителей Иркутской области составило 104 человека. Режим самоизоляции продлён до 11 мая включительно.

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