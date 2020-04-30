Красноярск, , 07:24 — REGNUM В Курагинском районе Красноярского края обнаружены тела двух мужчин. Предположительно, это сотрудники золотодобывающего предприятия, которые пропали без вести после разрушения дамб в октябре 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 апреля в краевом ГУ МВД.

29 апреля были найдены фрагменты тела мужчины. 30 апреля обнаружено ещё одно тело. Обоих пропавших нашли в 800 метрах от дамбы вниз по течению реки.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции, назначены экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в результате разрушения каскада дамб технологического водоёма золотодобывающей артели «Сисим» в Курагинском районе Красноярского края погибли 17 человек. Ещё три человека считались пропавшими без вести. В апреле 2020 года нашли тело первого пропавшего старателя.

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