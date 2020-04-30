Токио, , 07:04 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов Японии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 116 километрах к северо-востоку от японского города Хатиноке. Очаг землетрясения залегал на глубине 35,36 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля землетрясение магнитудой 2,4 балла было зафиксировано на территории Северной Кореи. Эпицентр сейсмособытия располагался в 18 километрах от уезда Сончхон.

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