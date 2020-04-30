Токио, 30 апреля 2020, 06:27 — REGNUM Сотрудник полиции, получивший ножевое ранение в результате нападения неизвестного в Токио, госпитализирован в больницу, 30 апреля передает телеканал NHK.
Инцидент произошел утром в районе Кацусика рядом с железнодорожной станцией Канамати. Ведется расследование обстоятельств происшествия. Мотивы преступника пока не установлены.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в японском городе Фукуока вооруженный ножом мужчина захватил несколько заложников.
Читайте ранее в этом сюжете: В Германии неизвестные напали с ножом на прохожих