Токио, , 06:27 — REGNUM Сотрудник полиции, получивший ножевое ранение в результате нападения неизвестного в Токио, госпитализирован в больницу, 30 апреля передает телеканал NHK.

Инцидент произошел утром в районе Кацусика рядом с железнодорожной станцией Канамати. Ведется расследование обстоятельств происшествия. Мотивы преступника пока не установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в японском городе Фукуока вооруженный ножом мужчина захватил несколько заложников.

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