Красноярск, , 06:14 — REGNUM Белая медведица Аврора из красноярского парка флоры и фауны «Роев Ручей» погибла в зоопарке Ижевска во время схватки со своим женихом — белым медведем Балу. Об этом директор красноярского «Роева Ручья» Андрей Горбань 29 апреля сообщил на своей странице в Facebook.

Красноярская медведица была направлена в зоопарк Ижевска для создания пары с проживающим там белым медведем. Сообщается, что инцидент произошёл во время садки, когда по неизвестной причине Аврора показала характер, а её жених «взбесился».

Находившиеся рядом с вольером сотрудники зоопарка не смогли усмирить хищников ни с помощью усыпляющих выстрелов, ни водой — Балу утихомирился только когда Аврора оказалась мертва.

Трагедия оказалась тем более неожиданной, что, по сообщению сотрудников зоопарка, две недели назад знакомство Авроры с Балу прошло очень хорошо.

«Невыносимо тяжело сообщать трагические новости. Нашей Авроры больше нет. Буквально позавчера мы радовались, что наши белые гиганты обрели друг друга, полюбили, надеялись на потомство», — написал Горбань.

По его словам, для ожидавшихся медвежат уже начали строить просторные вольеры, но теперь эти надежды оказались перечёркнуты.

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