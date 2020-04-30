Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, , 06:03 — REGNUM Крупный пожар общей площадью 500 квадратных метров в рыбацком поселке в Рамонском районе Воронежской области потушен, 30 апреля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.

Пожар успел охватить 15 дачных домиков. Данные о пострадавших уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в селе Постниково Ижморского района Кемеровской области сгорело 27 домов, из них в 16 — проживали люди.

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