Екатеринбург, , 03:13 — REGNUM Трое террористов были ликвидированы, угроза теракта была предотвращена в Чкаловском районе Екатеринбурга в ходе контртеррористической операции, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«На месте проведения КТО в Екатеринбурге обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении.

НАК отмечает, что благодаря действиям сотрудников ФСБ России угроза теракта в Екатеринбурге была предотвращена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление ФСБ РФ по Свердловской области ввело режим контртеррористической операции в Чкаловском районе Екатеринбурга, а также в пригороде — Арамильском городском округе. Тогда причины начала КТО не назывались.

Читайте ранее в этом сюжете: В одном из районов Екатеринбурга ввели режим контртеррористической операции