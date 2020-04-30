Нью-Йорк, США, , 03:07 — REGNUM Полицейские американского Нью-Йорка задержали гражданку России по обвинениям в покушении на убийство, утверждает газета The New York Post со ссылкой на осведомленные источники.

Источники утверждают, что некая Дарья Алабиева якобы напала на другую гражданку России, имя которой не раскрывается, в районе Манхэттэн. Женщина получила ранения и была направлена в больницу. Само нападение произошло 19 апреля, а подозреваемую в преступлении Алабиеву задержали 28 апреля.

Пресс-служба нью-йоркской полиции подтвердила факт задержания женщины с вышеупомянутым именем, ей предъявлены обвинения в нападении и покушения на убийство. Однако гражданство нападавшей и пострадавшей полицейские приводить не стали. В полиции Нью-Йорка подчеркнули, что потерпевшая находится в больнице, ее состояние оценивается как стабильное.