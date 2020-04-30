Оттава, , 03:01 — REGNUM Министерство национальной обороны Канады заявило о потери связи с канадским палубным вертолетом, участвовавшим в учениях НАТО у берегов Греции. Об этом военное ведомство 29 апреля сообщает в своём Twitter.

В заявлении минобороны говорится, что происшествие произошло с палубным вертолётом CH-148 Cyclone, базировавшемся на борту канадского фрегата Fredericton. В ходе учений союзников у побережья Греции с вертолётом был потерян контакт.

«В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Поскольку ситуация развивается, никакой дополнительной информации у нас нет», — говорится в сообщении. По информации греческих СМИ, вертолёт мог упасть в море в районе, находящемся примерно в 46 милях от Кефалонии. Его поиск ведут корабли Италии и Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ионическом море в районе греческого острова Кефалония пропал без вести военный вертолёт, участвовавший в учениях НАТО. В районе исчезновения вертолёта, на борту которого предположительно было шесть человек.

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