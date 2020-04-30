Екатеринбург, , 02:11 — REGNUM Режим контртеррористической операции введен в Чкаловском районе Екатеринбурга и в Арамильском городском округе, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Свердловской области.

«Специальные меры и временные ограничения будут действовать на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что режим КТО был введен в связи с решением главы областного управления УФСБ РФ. Он начал действовать с 00:30 30 апреля по местному времени (22:30 29 апреля по московскому).

Других подробностей, а также причин введения режима контртеррористической операции не приводится.