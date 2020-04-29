Санкт-Петербург, , 23:54 — REGNUM Массовое ДТП с участием двух фур произошло в Ленинградской области. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария случилась на Киевском шоссе, неподалёку от деревни Дони. По предварительным данным, сначала столкнулись два легковых автомобиля, затем в них врезались две грузовые фуры, не успевшие затормозить.

Информация о пострадавших уточняется. В районе ДТП образовался затор на 30−40 автомобилей.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Предварительной причиной массового ДТП названо ухудшение метеоусловий и гололедица.

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