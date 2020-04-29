Москва, , 23:35 — REGNUM Эвакуация посетителей и сотрудников отеля была проведена из-за пожара, произошедшего в отела не юге Москвы. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Возгорание произошло в отеле «Подушкин», расположенном на улице Шухова. Площадь пожара составила два кв. метра. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС эвакуировали из здания двух сотрудников отеля и двух посетителей.

Возгорание было оперативно ликвидировано, в результате происшествия никто не пострадал.

Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в в гостинице и ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, расположенных в Московской области.

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