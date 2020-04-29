Щёлково, Московская область, , 23:27 — REGNUM Трое сотрудников полиции были задержаны по подозрению в сбыте наркотических средств в подмосковном Щёлково. Об этом 29 апреля сообщили журналистам в пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Сержант полиции был задержан в районе улицы Авиационной по подозрению в сбыте наркотических веществ. При обыске у него было обнаружен и изъят мефедрон. Далее была установлена причастность к преступлению ещё двух сотрудников полиции, которые также были задержаны.

В региональном ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения наркотических веществ. Кроме того, назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет решён вопрос об увольнении сотрудников. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены непосредственные руководители задержанных сотрудников.

По предварительным данным, сбыт наркотических средств осуществлялся через социальные сети и мессенджеры. В ближайшее время в отношении сотрудников полиции будет решён вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обвинении бывшего начальника тыла УМВД по Камчатскому краю Зоряна Гаврилюка в получении взяток и превышении полномочий.

Читайте ранее в этом сюжете: На Камчатке бывшего начальника тыла УМВД края осудят за взятку