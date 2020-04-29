Балаклея, Украина, , 23:00 — REGNUM Травяной пожар произошёл возле военного арсенала, где неоднократно взрывались боеприпасы, расположенного в Балаклее в Харьковской области на Украине. Об этом 29 апреля сообщает телеканал «UA: Суспільне» («Общественное») со ссылкой на главу региональной госслужбы по ЧС Игоря Лупандина.

По данным Лупандина, пожар начался около 12:34 мск на выезде из Балаклеи в районе окружной дороги. Общая площадь пожара составляет 350 кв. метров, угроза распространения пламени отсутствует.

Уточняется, что горят сухая трава и мусор, в тушении пожара принимают участие три отделения.

Пожар произошёл рядом с военным арсеналом, где уже несколько раз горели склады с боеприпасами. Последний такой пожар произошёл в ноябре 2019 года. ИА REGNUM сообщало, что в результате пожара и взрывов на территории арсенала погибли трое военнослужащих армии Украины, ещё четверо получили ранения.

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