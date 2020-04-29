Афины , , 23:00 — REGNUM В Ионическом море в районе греческого острова Кефалония пропал без вести военный вертолёт, участвовавший в учениях НАТО сообщает 29 апреля греческий телеканал ERT.

По утверждению телеканала, вертолёт пропал с экранов радаров, маневрируя в воздушном пространстве Италии.

В районе исчезновения вертолёта ведут поисковую операцию боевые корабли ВМС Турции и Италии.

Тип вертолёта не уточняется. По некоторым данным, на его борту было шесть человек.

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