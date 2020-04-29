Афины , , 22:45 — REGNUM Обломки вертолёта Североатлантического Альянса (НАТО), на борту которого находились шесть человек, обнаружены в Ионическом море у берегов Греции. Об этом 29 апреля сообщает греческий государственный телеканал EPT.

Обломки воздушного судна были обнаружены в море примерно в 85 км от острова Кефалония, в районе полетной информации Италии (Flight Information Region). На борту вертолёта находились шесть человек, их судьба остаётся неизвестной.

Вертолёт взлетел с канадского фрегата, участвующего в постоянной натовской группировке SNMG2. В настоящее время итальянский фрегат, совместно с другими кораблями НАТО проводит поисково-спасательную операцию в месте обнаружения обломков вертолёта.

В свою очередь Греция сообщает, что за район, в котором произошло крушение, несёт ответственность итальянская сторона. НИ представители НАТО, ни пилоты вертолёта не связывались с греческой стороной и не запрашивали помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало об исчезновении вертолёта НАТО возле греческого острова Кефалония.

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