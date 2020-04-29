Казань, , 22:02 — REGNUM Один человек, по предварительным данным, погиб в результате пожара в жилом девятиэтажном доме в Казани. Об этом 29 апреля сообщает ГУ МЧС РФ по Татарии.

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 19:17 по местному времени. Возгорание произошло в жилом доме на улице Портовая, в квартире на седьмом этаже. Площадь пожара составила 50 кв. метров.

Из дома самостоятельно смогли эвакуироваться 45 жильцов, в том числе 18 детей. Ещё восемь человек, проживающих на верхних этажах, спасатели вывели из горящего дома с помощью специальных масок. Среди спасённых были трое детей.

В результате пожара, по предварительным данным, погиб один человек. Обстоятельства его гибели не сообщаются. Открытое горение было ликвидировано в 19:54 (местное). Для ликвидации последствий пожара привлечены 64 человека и 22 единицы техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в жилом доме в Выборге, в результате которого погибли восемь человек.

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