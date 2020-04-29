Афины , 29 апреля 2020, 21:47 — REGNUM Вертолёт Североатлантического альянса (НАТО) исчез с экранов радаров в Ионическом море в Греции. Об этом 29 апреля сообщает телеканал Open TV.
ЧП произошло днём 29 апреля в районе острова Кефалония. На борту вертолёта находилось от трёх до шести человек.
В настоящее время в месте предполагаемого исчезновения вертолёта развёрнута поисково-спасательная операция.
Ранее ИА REGNUM сообщало о жёсткой посадке вертолёта Ми-26 возле посёлка в Ямало-Ненецком АО.
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