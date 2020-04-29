Токио, , 21:33 — REGNUM Двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву осудили за нарушение режима самоизоляции в Японии. Об этом 29 апреля сообщает издание «Спорт-экспресс».

Российская фигуристка находится сейчас в японском городе Хатинохе, где готовится выступать в ледовом шоу «Sailor Moon Prism On Ice». Японцы были разозлены действиями Медведевой, так как, по мнению граждан Японии, Медведева могла предугадать отмену шоу, запланированного на июнь. Кроме того, каток, где тренируется фигуристка, закрывается для посещения с 29 апреля.

Также японцы заметили Медведеву в супермаркете, где она занималась шопингом, игнорируя режим самоизоляции. Такое поведение фигуристки возмутило граждан страны, они подали на неё жалобу в российское посольство.

Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями. Кроме того, организаторы ледового шоу Kodansha International отрицают, что приглашали Медведеву в Японию и сообщили, что были удивлены её прибытию в страну.

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