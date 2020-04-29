Москва, , 20:24 — REGNUM Огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и наркотики были найдены сотрудниками полиции при обыске в квартире у жителя Москвы. Об этом 29 апреля сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции при участии сотрудников ФСБ провели обыск в квартире 29-летнего жителя Москвы. В ходе обыска были обнаружены и изъяты огнестрельное автоматическое оружие, два пистолета, боеприпасы к ним и наркотические вещества общей массой 486 грамм.

Хозяин квартиры был задержан по подозрению в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, а также по статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

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