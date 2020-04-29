Нижний Новгород, , 20:20 — REGNUM Начальник управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по области.

По предварительным данным, речь может идти о самоубийстве.

Ранее стало известно, что 18 апреля заместитель Ржевского Алексей Сатов был помещен под домашний арест по делу о превышении должностных полномочий. Следствие считает, что Сатов приказал подчиненным сфальсифицировать протокол ДТП, после чего наказали невиновного в аварии водителя.

20 апреля Ржевский подал рапорт об увольнении из-за достижения предельного возраста пребывания на службе. В тот же день он ушел в отпуск.

Также были возбуждены дела на нескольких рядовых сотрудников УГИБДД Нижегородской области по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Взятка».

УГИБДД по Нижегородской области Ржевский возглавлял с июня 2014 года.