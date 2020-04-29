Нижний Новгород, , 20:19 — REGNUM Глава управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данному факту начали ведомственную проверку, сообщает РИА Новости. На данный момент глава управления находился в отпуске.

Ранее он написал рапорт об увольнении по собственному желанию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе. В отношении заместителя главы ГИБДД Алексея Сатова в середине апреля было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

ИА REGNUM напоминает, полковник полиции Ржевский возглавил управление в июне 2014 годе. В Госавтоинспекции прошел путь от курсанта Орловской средней специальной школы милиции МВД СССР до начальника отдела ГУ ОБДД МВД России. Награжден ведомственными наградами и государственными наградами.