Сан-Паулу, Бразилия, , 20:02 — REGNUM Игрок бразильского футбольного клуба «Индепендьенте» Кайо Фелипе Сантос Силва погиб при запуске воздушного змея от удара током в Бразилии. Об этом 29 апреля сообщает The Sun.

Трагедия произошла в городе Сан-Паулу, где 21-летний футболист стал запускать воздушного змея. При запуске змей зацепился за линию электропередач и молодой человек получил смертельный разряд электричества.

Футбольный клуб назвал произошедшее «ужасным инцидентом» и выразил слова соболезнования родственникам в связи с гибелью игрока.

Клуб «Индепендьенте» выступает в четвертом дивизионе чемпионата Бразилии. Погибший футболист играл на позиции левого защитника и считался мастером штрафных ударов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Индии от ударов молниями погибли как минимум 12 человек.

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