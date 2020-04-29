Ташкент, , 19:55 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил возобновить деятельность предприятий в районах и городах, свободных от вируса, при строгом соблюдении правил карантина, передает корреспондент ИА REGNUM.

«При этом я повторюсь, что работу необходимо восстанавливать не спеша, всесторонне продумав, и только тем предприятиям, которые будут полностью соблюдать карантинные правила», подчеркнул президент.

Так, в Наманганской области из более чем 10 тысяч предприятий, приостановивших деятельность или работающих с низкой загрузкой, принято решение восстановить работу 2 854. Рассматривается вопрос о разрешении на возобновление работы еще 851 предприятия.

В Хорезмской области из 3 350 бездействующих предприятий будет восстановлена деятельность 448, данный вопрос изучается в отношении еще 409 предприятий.

В Джизакской области из более чем 6 тысяч предприятий, снизивших мощности производства, принято решение о восстановлении деятельности 534, рассматривается вопрос 332.

В Ташкентской области из 14 тысяч предприятий, объемы производства которых значительно снизились, решено возобновить деятельность 5 399, продолжается изучение по 2 833 предприятиям.

«Сегодня хокимы и руководители секторов в своих отчетах должны представить информацию о том, как организована работа по возобновлению деятельности предприятий, а также лично поручиться, что в них правила карантина будут соблюдаться в полной мере», подчеркнул Мирзиёев.