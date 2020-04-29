Москва, , 19:41 — REGNUM Три человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на Московской Кольцевой автодороге (МКАД). Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла около 17:45 мск в районе 85-го километра МКАД. Столкнулись легковой автомобиль Infiniti и грузовой автомобиль. По предварительным данным, на месте ДТП погибли три человека.

Движение на месте аварии затруднено. Произошёл разлив автомобильного топлива на проезжую часть. На месте происшествия работают сотрудники полиции, медики и сотрудники МЧС. Производятся работы по устранению последствий аварии.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате столкновения двух грузовых и одного легкового автомобилей на МКАД. Ещё два человека получили травмы.

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