Ташкент, , 19:31 — REGNUM На данный момент в Узбекистане полностью выздоровели 1066 человек, или 55 процентов заболевших, только за последние пять дней вылечились 505 пациентов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, проводя 29 апреля видеоселекторное совещание по вопросам гарантированного обеспечения населения продуктами питания основных видов и сохранению стабильных цен в условиях пандемии.

«Принимаются все необходимые меры по лечению остальных 894 больных в сотрудничестве с оказывающими практическую помощь у нас в стране 18 китайскими, немецкими, южнокорейскими врачами, а также с другими ведущими специалистами посредством телемедицины», — отметил Мирзиёев.

Он сообщил, что «недавно подписал еще одно важное постановление, направленное на достойное стимулирование самоотверженного и весьма ответственного труда медицинских работников нашей страны, борющихся с заболеванием».

«Так, заработная плата около 11 тысячи медицинских работников санитарно-эпидемиологической службы всех категорий увеличена в 2,5 раза», — указал президент.

Мирзиёев подчеркнул, что «в целом, благодаря своевременному установлению карантинных ограничений и тому, что наш народ терпеливо соблюдает их, мы смогли не допустить распространения инфекции во многих районах и городах».