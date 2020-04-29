Бали, Индонезия, , 19:12 — REGNUM Двое туристов, являющихся гражданами Украины, были обнаружены мёртвыми в номере отеля на острове Бали в Индонезии. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины.

По словам директора департамента Сергея Погорельцева, мужчина и женщина были найдены без признаков жизни в номере отеля, где они проживали во время отдыха на острове Бали. По предварительным данным, видимых повреждений на телах обнаружено не было.

Тела умерших были доставлены в морг, где будет проведено вскрытие для установление причин смерти. Кроме того, погибшим будет проведено тестирование на коронавирусную инфекцию. О результатах анализов станет известно 3 мая.

Погорельцев отметил, что посольство Украины поддерживает связь с родными умерших, а также с правоохранительными органами Индонезии и медучреждением на Бали. После установления обстоятельств гибели украинских граждан будет решаться вопрос о транспортировке их тел на родину.

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